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Polizei Aachen

POL-AC: Hoher Schaden entstanden: Zeugenaufruf nach Kupferdiebstahl

StädteRegion Aachen/Kreis Viersen (ots)

Unbekannte Täter haben nach bisherigen Erkenntnissen am vergangenen Wochenende (15.05. - 17.05.2026) von einem Firmengelände im Bereich der Charlottenburger Allee zwei mit Kupfer beladene Sattelanhänger gestohlen. Jetzt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Am Montagmorgen (18.05.2026) wurden die beiden Sattelanhänger durch einen Zeugen im Bereich des Lötscher Wegs in Nettetal (Kreis Viersen) aufgefunden. Die Anhänger waren zu diesem Zeitpunkt bereits leergeräumt. Einsatzkräfte der Polizei Viersen übernahmen die Tatortsicherung. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Anhänger mit Kupfer beladen. Der Wert der Ladung liegt im mittleren sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich beim ermittelnden Kriminalkommissariat zu melden: während der Bürozeiten unter 0241-9577 31401 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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