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Polizei Aachen

POL-AC: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - mindestens sieben Fälle in Stolberg

Stolberg (ots)

In der Nacht zu Montag (18.05.2026) hat ein Unbekannter im Bereich der Aachener Straße Reifen an mehreren geparkten Fahrzeugen zerstochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte eine Fußgängerin während eines nächtlichen Spaziergangs mit ihrem Hund gegen 02:30 Uhr zunächst mehrere laute Knallgeräusche fest. Danach bemerkte sie anschließend eine männliche Person, die einen bislang nicht näher bekannten Gegenstand in der Hand hielt. Beim Erblicken der Zeugin entfernte sich die Person in Richtung Innenstadt. Der Tatverdächtige soll 1,70 bis 1,75 m groß sein. Er hat eine athletische Figur, helles, kurzes Haar und trug helle Oberbekleidung.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei stellten insgesamt sieben beschädigte Fahrzeuge fest. Nach aktuellem Stand wurden an den Fahrzeugen jeweils ein oder teilweise zwei Reifen beschädigt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur flüchtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aachen zu melden: tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 33301 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-34210. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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