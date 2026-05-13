Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Aachen nach Tötungsdelikt in Wassenberg

Kreis Heinsberg/ Wassenberg/ Aachen (ots)

Nach einem Tötungsdelikt am Montagabend (11.05.26) in Wassenberg im Kreis Heinsberg haben Staatsanwaltschaft und Polizei Aachen die Ermittlungen aufgenommen.

Kurz vor 20:00 Uhr waren bei Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe wegen schussähnlicher Geräusche im Bereich "An der Haag" eingegangen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine tödlich verletzte Person mit Schussverletzungen fest. Es handelt sich um einen 37-jährigen Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine bislang unbekannte, maskierte Person mehrere Schüsse auf das Opfer abgegeben haben und anschließend geflüchtet sein.

Eine Mordkommission der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt mit Hochdruck. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. (sk)

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