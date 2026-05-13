Polizei Aachen

POL-AC: Karlspreis 2026: Sicherheitszonen und Verkehrsbeeinträchtigungen im Aachener Innenstadtbereich

Aachen (ots)

Am Donnerstag (14.05.2026) wird der Internationale Karlspreis zu Aachen an den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten und früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank Prof. Mario Draghi im Krönungssaal des Aachener Rathauses verliehen. Die Polizei Aachen hat ein umfassendes Sicherheitskonzept vorbereitet.

Am Donnerstag (14.05.26) werden rund um den Markt, den Katschhof sowie angrenzende Bereiche Sicherheitszonen eingerichtet. Der Zugang zu einzelnen Bereichen erfolgt ausschließlich über eingerichtete Kontrollstellen. Besucherinnen und Besucher sowie Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, ein gültiges Ausweisdokument mitzuführen und zusätzliche Zeit für mögliche Personenkontrollen einzuplanen.

Aufgrund der Veranstaltung sowie des Besuchs hochrangiger nationaler und internationaler Gäste wird es im Bereich der Aachener Innenstadt auch temporäre Straßensperrungen und Halteverbote geben. Die Polizei Aachen empfiehlt, den Bereich Innenstadt nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren sowie für Wege in die Innenstadt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Nach aktuellem Stand (13.05.26) sind für den Zeitraum der Karlspreisverleihung vier Versammlungen im Innenstadtbereich angezeigt worden. Auch dadurch kann es im Bereich der Innenstadt zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Für die Polizei Aachen steht die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger sowie der nationalen und internationalen Gäste an oberster Stelle. Die erforderlichen Maßnahmen werden fortlaufend überprüft und lageangepasst, um notwendige Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.

Weitergehende Informationen finden Sie unter: https://aachen.polizei.nrw/artikel/karlspreisverleihung-2026. (sk)

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