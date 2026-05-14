Polizei Aachen

POL-AC: Internationaler Karlspreis zu Aachen 2026 - Polizei zieht positive Einsatzbilanz

Aachen (ots)

Die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen 2026 an den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten und früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank Prof. Mario Draghi ist aus polizeilicher Sicht ruhig und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.

Die Polizei Aachen war am Donnerstag (14.05.2026) mit einem abgestimmten Sicherheits- und Einsatzkonzept rund um die Verleihung im Krönungssaal des Aachener Rathauses im Einsatz. Die zuvor angekündigten Sicherheitsmaßnahmen, Kontrollstellen und temporären Verkehrsmaßnahmen konnten planmäßig umgesetzt werden.

Wahrscheinlich hielten sich aufgrund des schlechten Wetters insgesamt weniger Besucherinnen und Besucher in der Aachener Innenstadt auf als in den Vorjahren. Die Lage im Innenstadtbereich blieb während des gesamten Einsatzverlaufs übersichtlich und ruhig.

Auch die im Zusammenhang mit der Karlspreisverleihung angezeigten Versammlungen verliefen störungsfrei mit folgenden Teilnehmendenzahlen:

Kundgebung der "Omas gegen Rechts", "Rainbow e.V." und "Wir sind Aachen" auf dem Hof in Aachen zum Thema: "Platz für Vielfalt - Raum für Haltung. Kundgebung für ein offenes Europa": 35 Personen

Kundgebung "Aachener für eine menschliche Zukunft", Elisenbrunnen mit dem Thema "Verleihung der Aachener Auszeichnung für Menschlichkeit 2026": 110 Personen

Mahnwache auf dem Aachener Markt zum Thema "Tierrechte und Veganismus": Vier Personen

Kundgebung "Gegen die Kürzungen im Sozialsystem und die Angriffe auf Arbeitnehmerrechte" am Elisenbrunnen / Ecke Ursulinerstraße: 110 Personen.

Auf dem Katschhof haben sich 21 Personen einer Spontanversammlung angeschlossen, die sich gegen die Politik von Bundeskanzler Merz richtete.

Es kam zu den erwartbaren, zeitlich begrenzten Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich Aachens.

Im Vorfeld der Preisverleihung versuchten unbekannte Personen, mehrere versenkbare Fahrzeugsperren im Innenstadtbereich durch das Auftragen einer bislang unbekannten Baustoff-Masse zu beschädigen. Dies wurde von der Polizei Aachen zur Anzeige gebracht. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Aachen zieht eine positive Bilanz des Einsatzes. Die Sicherheit der Gäste, Teilnehmenden, Anwohnenden sowie Besucherinnen und Besucher konnte jederzeit gewährleistet werden. (th)

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