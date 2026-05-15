Polizei Aachen

POL-AC: Zigarettenautomat in Aachen gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (13.05.2026) haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Trierer Straße in Aachen gesprengt. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr.

Eine Anwohnerin hatte der Polizei am Morgen den beschädigten Automaten gemeldet. Sie gab an, in der Nacht einen lauten Knall gehört zu haben, dem sie zunächst keine weitere Bedeutung beigemessen habe. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Zigarettenautomat offenbar durch pyrotechnische Mittel gesprengt und vollständig geleert worden war.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Trierer Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter den folgenden Rufnummern zu melden: tagsüber unter 0241-9577 33201 oder außerhalb der Bürozeiten bei der Kriminalwache unter 0241-9577 34210. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell