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Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall mit Rettungswagen - drei Personen leicht verletzt

Aachen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (21.05.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Stolberger Straße /Breslauer Straße/ Peliserkerstraße gekommen. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Informationen fuhr eine Rettungswagenbesatzung in einem Rettungswagen gegen 23:45 Uhr aus Richtung Feuerwache (Stolberger Straße) in Fahrtrichtung Peliserkerstraße in den Kreuzungsbereich ein. Zur gleichen Zeit war ein Pkw-Fahrer von der Stolberger Straße (aus Richtung Joseph-von-Görres-Straße kommend) in die Kreuzung eingefahren. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision.

Der Fahrer des Pkw und die beiden Insassen des Rettungswagens wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Kreuzung circa dreieinhalb Stunden gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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