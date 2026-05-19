Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall in der Eifel - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Roetgen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Hahner Straße ist am Montagnachmittag (18.05.2026) ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 87-jährige Mann mit seinem Motorrad gegen 15:30 Uhr die Straße in Fahrtrichtung Mulartshütte. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er mit einem Verkehrszeichen, das sich auf einer Verkehrsinsel befand. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ersthelfende kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten. Anschließend wurde der Aachener mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Hahner Straße zwischen Mulartshütte und Lammersdorf mehrere Stunden bis in den Abend hinein für den Verkehr vollständig gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei wurde hinzugezogen.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

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