POL-AC: E-Scooter-Fahrer mit selbstgemachtem Kennzeichen gestoppt: Kontrolle endet mit unfreiwilligem Nachtspaziergang
Stolberg (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20.05.26) hat der Verkehrsdienst der Polizei Aachen einen E-Scooter-Fahrer aus Eschweiler kontrolliert. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt: aus mehreren Gründen.
Zunächst fiel den Polizisten kurz nach Mitternacht auf der Eschweilerstraße das Versicherungskennzeichen des Rollers auf - offenbar eher mit Schere und Fantasie als mit offizieller Zulassung erstellt. Der Verdacht: eine sehr frei interpretierte Version eines Versicherungsnachweises.
Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) mit Klebeband überdeckt worden war. Nach dem Entfernen des "Panzerband-Tunings" zeigte sich schnell der Grund: Der E-Scooter war als gestohlen gemeldet.
Der Fahrer - ein 40-jähriger Mann - muss sich nun wegen Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Diebstahls verantworten.
Für die anschließende Heimfahrt musste er auf emissionsärmere Fortbewegung umsteigen - denn der E-Scooter wurde sichergestellt. Der nach Hause erfolgte demnach zu Fuß.
Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)
Rückfragen bitte an:
Polizei Aachen
Pressestelle
Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell