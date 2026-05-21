Polizei Aachen

POL-AC: E-Scooter-Fahrer mit selbstgemachtem Kennzeichen gestoppt: Kontrolle endet mit unfreiwilligem Nachtspaziergang

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Stolberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20.05.26) hat der Verkehrsdienst der Polizei Aachen einen E-Scooter-Fahrer aus Eschweiler kontrolliert. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt: aus mehreren Gründen.

Zunächst fiel den Polizisten kurz nach Mitternacht auf der Eschweilerstraße das Versicherungskennzeichen des Rollers auf - offenbar eher mit Schere und Fantasie als mit offizieller Zulassung erstellt. Der Verdacht: eine sehr frei interpretierte Version eines Versicherungsnachweises.

Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) mit Klebeband überdeckt worden war. Nach dem Entfernen des "Panzerband-Tunings" zeigte sich schnell der Grund: Der E-Scooter war als gestohlen gemeldet.

Der Fahrer - ein 40-jähriger Mann - muss sich nun wegen Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Diebstahls verantworten.

Für die anschließende Heimfahrt musste er auf emissionsärmere Fortbewegung umsteigen - denn der E-Scooter wurde sichergestellt. Der nach Hause erfolgte demnach zu Fuß.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

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