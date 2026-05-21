Polizei Aachen

POL-AC: Verdächtige Person im Umfeld einer Kindertagesstätte gesichtet - Falscher Flyer im Umlauf

Herzogenrath (ots)

Am Dienstagmorgen (19.05.2026) hat sich kurzzeitig eine männliche Person im Umfeld einer Kindertagesstätte in Kohlscheid aufgehalten. Die Polizei bittet nun Personen, die den Mann gesehen haben oder weitere Angaben machen können, sich zu melden.

Der Mann war am Dienstag gegen 09:40 Uhr aufgefallen, als er sich an einer Kindertagesstätte in der Straße "In der Linen" aufgehalten hatte. Er stand auf dem KiTa-Gelände circa 30 Meter von der Eingangstür entfernt. Auf Ansprache einer Mutter verließ er das Gelände.

Die Person wird beschrieben: männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schmale Statur, längere braune Haare, wenig Zähne. Er trug ein blaues Hemd und eine Jeans. Es könnte sich bei dem Mann um eine Person aus dem Obdachlosenmilieu handeln.

Derzeit besteht kein Anfangsverdacht einer Straftat. Es gibt außerdem keine Hinweise darauf, dass sich diese Person Zutritt zur Kindertagesstätte verschaffen wollte. Um mehr Informationen zu dem Mann zu erlangen, bittet die Polizei jedoch um Hinweise dazu unter der Rufnummer 0241-9577 0.

Aktuell ist ein digitaler Flyer in den sozialen Medien im Umlauf. Hierbei handelt es sich nicht um einen echten Aufruf der Polizei. Das Polizeipräsidium Aachen bittet darum, dieses Fake-Dokument nicht weiter zu verbreiten.

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