POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall in der Eifel - Motorradfahrer im Krankenhaus gestorben
Roetgen (ots)
Der 87-jährige Motorradfahrer aus Aachen, der am Montagnachmittag (18.05.26) bei einem schweren Unfall auf der Hahner Straße lebensgefährlich verletzt worden war, ist im Krankenhaus gestorben.
(siehe auch unsere Pressemeldung vom 19.05.26: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6277847)
Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen schließt nach jetzigen Erkenntnissen ein Fremdverschulden aus. (sk)
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