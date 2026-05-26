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Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall in der Eifel - Motorradfahrer im Krankenhaus gestorben

Roetgen (ots)

Der 87-jährige Motorradfahrer aus Aachen, der am Montagnachmittag (18.05.26) bei einem schweren Unfall auf der Hahner Straße lebensgefährlich verletzt worden war, ist im Krankenhaus gestorben.

(siehe auch unsere Pressemeldung vom 19.05.26: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6277847)

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen schließt nach jetzigen Erkenntnissen ein Fremdverschulden aus. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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