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Polizei Aachen

POL-AC: Lkw-Brand auf Firmengelände

POL-AC: Lkw-Brand auf Firmengelände
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Eschweiler (ots)

In der Nacht zu Samstag (23.05.26) ist auf dem Gelände einer Firma an der Straße "An der Wasserwiese" ein Lkw in Brand geraten. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 03:30 Uhr alarmiert und von einem Knall berichtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Firmengelände in Brand. Das Feuer führte in der Folge zum Zerbersten einer Sauerstoffflasche, ohne dass es hierbei zu einem größeren Schadensausmaß kam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht derzeit nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben können: tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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