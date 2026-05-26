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POL-AC: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

POL-AC: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss
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Herzogenrath (ots)

Am Montag (25.05.26) ist es gegen 19:15 Uhr auf der Landstraße 223 zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 49-jähriger Mann aus dem niederländischen Kerkrade mit seinem Auto die Landstraße aus Richtung Herzogenrath kommend in Fahrtrichtung Würselen-Bardenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und kollidierte dort zunächst mit einem Verkehrszeichen sowie anschließend mit einem Baum.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich insgesamt sechs Personen im Fahrzeug, darunter auch ein Kind und zwei Jugendliche. Das 12-jährige Mädchen und die beiden 14 und 15 Jahre alten Mädchen wurden bei dem Unfall verletzt, die 15-Jährige sogar schwer. Die Jugendliche wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum des Fahrzeugführers. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest und ein Alkoholvortest verliefen positiv. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei fertigte eine Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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