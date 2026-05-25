Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Pfingstmontag 25.05.2026

Leer (ots)

Pressemeldung vom 25.05.2026 (Pfingstmontag)

Körperverletzung in der Emder Innenstadt

Gegen Mitternacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 26-jähriger Mann aus Emden in der Straße "Zwischen beiden Sielen" von einer Personengruppe angesprochen und belästigt. Im weiteren Verlauf schlug ein bislang unbekannter Mann aus der Gruppe dem Emder mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Oberkörper. Anschließend flüchtete die gesamte Personengruppe unerkannt vom Tatort. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - ca. 175 cm groß - schwarze Haare Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Rettungswagen auf der A31 genötigt

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr war ein Rettungswagen unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten auf der Autobahn A31 in Fahrtrichtung Leer unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Veenhusen fuhr ein Pkw der Marke BMW sehr dicht auf den Rettungswagen auf und nötigte diesen zusätzlich durch den Einsatz der Lichthupe. Die Polizei bittet etwaige Zeugen des Verkehrsdeliktes, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin in Leer Am Sonntagvormittag gegen 11:00 Uhr wollte eine 80-jährige Frau aus Leer die Papenburger Straße in Leer zu Fuß überqueren. Dabei unterschätzte sie offenbar die Geschwindigkeit eines herannahenden Pkw, der von einem 64-jährigen Mann aus Bremen geführt wurde. Der Autofahrer leitete noch eine Bremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Seniorin stürzte infolge der Kollision zu Boden und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Holtland Am Sonntag gegen 11:30 Uhr kam es auf der B436 / Leeraner Straße in Höhe der dortigen Score-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall. Eine 84-jährige Autofahrerin aus Oldenburg war in Fahrtrichtung Hesel unterwegs und bemerkte zu spät, dass eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Papenburg vor ihr an einer Lichtzeichenanlage angehalten hatte. Es kam zum Auffahrunfall. Die 24-jährige Fahrerin sowie ein mit im PKW befindlicher 25jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Fahrradunfall unter Alkoholeinfluss mit verletzter Pedelec-Fahrerin Zwei Frauen im Alter von 28 und 25 Jahren aus Bunde befuhren alkoholisiert mit ihren Pedelecs am Sonntag um etwa 17:30 Uhr die Straße Ditzumerverlaat in Fahrtrichtung Bunde. Während der Fahrt touchierte die 28-Jährige das Hinterrad der vorausfahrenden 25-Jährigen und stürzte daraufhin. Dabei erlitt sie Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde außerdem eine Blutprobe entnommen. Gegen die Frau wurden strafprozessuale Maßnahmen eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Schwerinsdorf

Am Sonntag zwischen 16:15 Uhr und 17:30 Uhr wurde in Schwerinsdorf an der Oldenburger Straße (Höhe Hausnummer 12) ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellter Pkw eines 47-jährigen Mannes aus Nortmoor beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs und verursachte dadurch Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen zu den oben genannten Verkehrsereignissen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

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