Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 24.05.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung ++

A28 (Filsum) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 23.05.2026, gegen 10:15 Uhr, kam es auf der A28 in Fahrtrichtung Leer, in Höhe der Anschlussstelle Detern/Filsum, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Fahrzeugführer eines Lkw mit Auflieger leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dabei eine Leitplanke. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort und beschädigte zudem zwei Ortsschilder. Der Fahrzeugführer konnte im Anschluss durch die eingesetzten Beamten gestoppt und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hesel - Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung

Am 24.05.2026, gegen 00:20 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Leeraner Straße in Hesel ein Fahrradfahrer durch die Polizei angehalten, da an seinem Fahrrad die erforderliche Beleuchtung fehlte. Nachdem der Fahrradfahrer aufgefordert worden war, sein Fahrrad zu schieben, beleidigte er zudem die eingesetzten Beamten. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten eine Alkoholisierung des Fahrradfahrers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Beleidigung eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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