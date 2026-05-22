Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 22.05.2026

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Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfall und anschließende Auseinandersetzung++ Jugendlicher nach körperlicher Auseinandersetzung beraubt - Zeugen gesucht++ Polizeieinsatz in Lebensmittelgeschäft++ Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Pkw++

Emden - Verkehrsunfall und anschließende Auseinandersetzung

Am 21.05.2026 kam es gegen 23:00 Uhr im Bereich der Straße Am Fehntjer Tief in Emden zu einem Polizeieinsatz infolge eines Verkehrsunfalls und einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 37-jähriger Mann mit einem BMW der 3er-Reihe die B210 in Fahrtrichtung A31. Im Bereich der Einmündung Am Fehntjer Tief kam es im weiteren Verlauf zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren BMW der 3er-Reihe, der mit drei Männern im Alter von 18, 21 und 23 Jahren besetzt war. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls sind derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Im Anschluss an den Zusammenstoß kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Dabei soll der 37-Jährige mit einem Eisenrohr sowohl auf das Fahrzeug der anderen Männer als auch auf die Personen selbst eingeschlagen haben. Die drei Insassen entfernten sich daraufhin fußläufig vom Ort.

Das mutmaßlich verwendete Eisenrohr konnte am Unfallort aufgefunden und sichergestellt werden. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Während der polizeilichen Maßnahmen erschienen zudem weitere Personen an der Einsatzörtlichkeit. In diesem Zusammenhang versuchte ein weiterer 23-jähriger Mann nach bisherigen Erkenntnissen, den 37-jährigen Mann anzuspucken. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei konnte die Situation vor Ort beruhigen. Gegen alle beteiligten Personen wurden Platzverweise ausgesprochen. Es wurden entsprechende Ermittlungen gegen den 37-jährigen Mann eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zur anschließenden Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hesel - Jugendlicher nach körperlicher Auseinandersetzung beraubt - Zeugen gesucht

Am 14.05.2026 kam es gegen 22:00 Uhr im Bereich der Beningastraße in Hesel zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 15-jährigen Jugendlichen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Jugendliche im Umfeld einer Veranstaltung einer dortigen Gaststätte auf, als es im Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten männlichen Person kam. Der Jugendliche wurde hierbei leicht verletzt.

Im weiteren Verlauf wurden persönliche Gegenstände sowie Bargeld gefordert und anschließend entwendet. Der 15-Jährige begab sich im Anschluss in medizinische Behandlung.

Die Beschreibung des Täters: 20-30 Jahre alt, 185-190cm, deutschsprachig, dunkelblonde/braune, kurze Haare, kräftige/muskulöse Statur, Jeans und dunkelblaue Steppjacke (siehe Bildmaterial).

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere Personen, die sich zur Tatzeit auf der Veranstaltung oder im Nahbereich aufgehalten haben, sich bei der Polizei Leer zu melden. Der Pressemeldung ist zudem ein KI-generiertes Symbolfoto einer ähnlich getragenen Jacke des unbekannten Täters angefügt.

Leer - Polizeieinsatz in Lebensmittelgeschäft

Am Mittwoch, den 21.05.2026, kam es gegen 18:00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Ubbo-Emmius-Straße zu einem Polizeieinsatz.

Ein 34-jähriger Mann hielt sich unberechtigt in dem Geschäft auf und weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, dieses zu verlassen. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zeigte sich der Mann uneinsichtig und verweigerte weiterhin das Verlassen des Geschäftes. Zudem sperrte er sich aktiv gegen die Maßnahmen der Beamten.

Er wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle gebracht.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem 34-jährigen Mann ein Blutalkoholwert von 2,38 Promille festgestellt.

Die eingesetzten Polizeibeamten und der 34-jährige Mann blieben unverletzt.

Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Pkw

Am Donnerstag, den 22.05.2026, kam es gegen 07:30 Uhr am Weidenweg in Leer zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 15-jährige Jugendliche mit ihrem E-Scooter den Ostfriesland-Wanderweg aus Richtung Mittelweg kommend in Fahrtrichtung Weidenweg. Beim beabsichtigten Linksabbiegen in den Weidenweg übersah sie eine von rechts kommende und bevorrechtigte 62-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz Transporters.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Die 15-Jährige wurde hierbei nach aktuellem Stand leicht verletzt. Sie wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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