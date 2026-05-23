Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 23.05.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperverletzung ++ Einbruchdiebstähle - Zeugen gesucht ++

Westoverledingen - Körperverletzung

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 00:05 Uhr in der Papenburger Straße im Rahmen einer Geburtstagsfeier zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 28-jähriger Partygast aus Papenburg erlitt dabei vermutlich durch einen Schlag mit einem Schlagstock eine Kopfplatzwunde. Die Personalien des Beschuldigten sind derzeit unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Einbruch in Garage

In der Zeit vom 17.05.2026 bis zum 22.05.2026 kam es in Moormerland zu einem Einbruch in eine Garage. Ein bislang unbekannter Täter hebelte das Schloss einer Metalltür auf und gelangte so ins Innere der Garage. Dort entwendete er einen Diesel-Kanister sowie einen Werkzeugkoffer mit hochwertigem Elektrikerwerkzeug. Wer in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Einbruchsgeschehen

In der Nacht vom 21.05.2026 auf 22.05.2026, kam es in Leer zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch in der Groninger Straße. In der ersten Tat gelangten unbekannte Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Hotel und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Zudem wurde die Holztür eines anliegenden Fahrradschuppens aufgebrochen. Es ist derzeit unklar, ob aus dem Schuppen etwas gestohlen wurde. In der zweiten Tat wurde versucht den Schließzylinder eines Reisebusses, welcher vor dem Hotel abgestellt war, zu beschädigen, um ins Innere zu gelangen. Dieser Versuch scheiterte jedoch. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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