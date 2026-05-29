Polizei Aachen

POL-AC: Vorsicht bei verdächtigen Anrufen - Polizei warnt vor möglicher Betrugsmasche

StädteRegion Aachen (ots)

In den vergangenen Tagen haben sich vermehrt Bürgerinnen und Bürger bei der Leitstelle der Polizei Aachen gemeldet, nachdem sie verdächtige Anrufe erhalten hatten: seit Montag rund 20-mal. Darunter waren Bürgerinnen und Bürger unter anderem aus Stolberg, Eschweiler, Aachen und Monschau.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldet sich immer ein unbekannter Mann telefonisch (mit österreichischer Rufnummer (+43)), und gibt an, vor aktuellen Einbrüchen in der Nachbarschaft warnen zu wollen. Im Verlauf der Gespräche versucht der Anrufer offenbar, Informationen über im Haus aufbewahrte Wertgegenstände wie Schmuck oder Bargeld zu erlangen.

Die Polizei rät:

- Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über persönliche Vermögensverhältnisse oder Wertgegenstände. - Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte gezielt nach Bargeld, Schmuck oder Sicherheitsvorkehrungen fragen. - Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und kontaktieren Sie Angehörige oder die Polizei. - Informieren Sie insbesondere ältere Familienmitglieder, Freunde, Bekannte und Nachbarn über diese Vorgehensweise. - Achten Sie aufeinander und sprechen Sie miteinander, wenn Ihnen verdächtige Anrufe auffallen.

Wer einen entsprechenden Anruf erhalten hat oder verdächtige Beobachtungen melden möchte, kann sich jederzeit an die Polizei Aachen wenden. (sk)

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