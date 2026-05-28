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POL-AC: Polizei ermittelt nach Sprengungen von Zigarettenautomaten

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StädteRegion Aachen/ Alsdorf/ Eschweiler (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag (28.05.26) haben Unbekannte in Alsdorf und in Eschweiler zwei Zigarettenautomaten gesprengt.

Die erste Tat geschah gegen 02:45 Uhr an der Rathausstraße in Alsdorf. Anwohnende hatten einen lauten Knall gehört und die Polizei alarmiert. Der Automat wurde durch die Sprengung erheblich beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter eine größere Menge an Zigarettenpackungen. Sie flüchteten nach der Tat Richtung Linnicher Straße. Ein Zeuge will zwei Männer beobachtet haben, einen davon auf einem Fahrrad. Die vor Ort zurückgebliebene Geldkassette und weitere Zigarettenpackungen wurden sichergestellt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Etwa eine halbe Stunde später (gegen 03:10 Uhr) wurde ein weiterer gesprengter Zigarettenautomat an der Hehlrather Straße in Eschweiler gemeldet. Zeugen hatten zuvor einen lauten Knall wahrgenommen und einen unbekannten Mann auf einem Fahrrad beobachtet. Der Automat wurde durch die Explosion vollständig zerstört. Zur Beute können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern dauern an. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aachen zu melden: bezüglich des Alsdorfer Sachverhalts unter der Rufnummer 0241-9577 33401, bezüglich des Eschweiler Sachverhalts unter der Rufnummer 0241-9577 33301. Außerhalb der üblichen Bürozeiten nimmt die Kriminalwache die Hinweise unter der Rufnummer 0241-9577 34210 entgegen.

Das Foto (aus Eschweiler) kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

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