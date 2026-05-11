Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Schlägen

Trickdiebe unterwegs

Iserlohn (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am Bädeker Platz am Samstagnachmittag sucht die Polizei Zeugen. Nach ersten Angaben sollen gegen 17 Uhr mehrere Männer auf dem Supermarktparkplatz aufeinander losgegangen sein. Hintergrund sind womöglich Streitigkeiten auf Grund vergangener privater Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten. Nach ersten Zeugenangaben seien hier sechs bis sieben Personen auf drei Männer zugelaufen und es habe ein Gerangel gegeben. Ein 27 Jahre alter Iserlohner geriet dabei zu Boden und sei geschlagen und getreten worden. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und gilt als schwer verletzt. Auch ein 19 Jahre alter Iserlohner soll körperlich angegangen worden sein. Mehrere Personen hätten mit Fäusten nach ihm geschlagen. Nach der Auseinandersetzung hätten sich die Personen in unterschiedliche Richtungen entfernt. Dabei soll es sich überwiegend um junge Männer mit dunklen Jogginganzügen handeln. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen des Geschehens um ihre Informationen zum Tatablauf. Hinweise können an die 0237191990 gerichtet werden.

Ein 57-Jähriger wurde Sonntagnachmittag am Grüner Weg bestohlen. Ein unbekannter Mann und eine Frau traten gegen 13.50 Uhr an ihn heran und präsentierten Schmuck, den sie ihm umlegten. Sie umgarnten ihn mit ihrer Aufmerksamkeit und nahmen so seine Goldkette an sich. Danach fuhren sie mit einem schwarzen Audi davon. Die Polizei ermittelt nun in der Sache und warnt vor Trickdieben. Mit vermeintlich wertvollem Schmuck wollen sie Passanten begeistern und ihnen den Schmuck zur Anprobe anlegen. Dabei nehmen sie den richtigen Schmuck an sich und hinterlassen den billigen Modeschmuck. Bei verdächtigen Begegnungen dieser Art gilt: 110 rufen. (lubo)

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