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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfall nach Überholmanöver im Gegenverkehr: Zeugen gesucht!

Werdohl (ots)

Auf der B229 verunfallte Freitagabend ein Autofahrer in Höhe Borbecke. Ein Kiersper (42) fuhr in seinem Opel Astra Richtung Lüdenscheid. In der Linkskurve an der Borbecke seien ihm zwei Autos entgegen gekommen. Eines der beiden Autos habe versucht das andere zu überholen, so dass er habe ausweichen müssen. Dadurch sei er ins Schleudern geraten und im Grünstreifen mit beschädigtem Auto zum Stehen gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Unfalllfucht und sucht Zeugen. Wer hat Freitag, gegen 19.13 Uhr, den Unfall gesehen oder kann Angaben zu den entgegenkommenden Autos machen? Hinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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