Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Dieseldiebstahl aus Baggern
Schalksmühle (ots)
Diebe entwendeten vermutlich in der Nacht zu Sonntag Diesel-Kraftstoff aus zwei Baggern an der Claudiusstraße. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, sich unter 02353/9199-0 zu melden. (dill)
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