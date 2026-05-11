POL-MK: Dieseldiebstahl aus Baggern

Kierspe (ots) - Eine unbekannte Täterin hat Freitagmorgen einen Senior an der Heerstraße bestohlen. Gegen 11.50 Uhr war er zu Fuß dort unterwegs. Neben ihm habe ein weißes Auto gehalten. Eine Frau habe ihn nach dem Weg gefragt. Nachdem er weitergeholfen habe, sei die Frau ausgestiegen und habe ihn umarmt. Kurze Zeit später bemerkte er das Fehlen einer Goldkette, die er getragen habe. Die Frau war 25-30 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur und trug ihre dunklen Haare ...

mehr