Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geldfälscher aufgefallen
Werdohl (ots)
Zwei unbekannte Täter haben Donnerstagmittag versucht, in einem Schnellimbiss an der Gildestraße mit Falschgeld zu zahlen. Sie hielten der Kassiererin einen falschen Fünfziger hin. Da ihr das Geld komisch vorkam, überprüfte sie den Schein. Die Zeit nutzten die Täter, um zu flüchten. Die Polizei ermittelt wegen Inverkehrbringens von Falschgeld und sucht Zeugen. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. Person: Männlich, ca. 15-18 Jahre, heller Jogginganzug, schwarze Turnschuhe, schwarze Kappe mit rot/grünem Strich an der Seite, dunkle kurze Haare 2. Person: Männlich, 16-19 Jahre, beige Steppjacke, schwarze Kappe, kurze schwarze Haare, Oberlippenbart, schwarze Hose, weiße Schuhe Hinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)
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