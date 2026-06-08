Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Steißlingen, B34, L220, Lkr. Konstanz) Polizei sucht Zeugen zu Unfall (06.06.2026)

Singen, Steißlingen, L220, B34 (ots)

Am Samstagmittag ist es an der Auffahrt der Landesstraße 220 auf die Bundesstraße 34 an der Anschlussstelle Steißlingen zu einem Unfall gekommen. Kurz nach 13 Uhr wollten eine 28-Jährige mit einem Mercedes und eine 63-Jährige mit einem Toyota nach links auf die Auffahrt zur B34 abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel. 07732 95066-0 zu melden.

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