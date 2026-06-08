Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall schwer verletzt (07.06.2026)

Radolfzell (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Unfall auf der Homburgstraße am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen erlitten. Eine 61-Jährige fuhr mit einem E-Bike neben einem ebenfalls 61-Jährigen bergabwärts in Richtung Unterhof. Als sich von hinten ein weiterer Radler näherte und sein Überholen per "Zuruf" ankündigte, lenkte die Frau nach rechts und stieß dabei mit dem neben ihr fahrenden 61-Jährigen zusammen. Dieser stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell