Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Schwerer Diebstahl

Starkstromkabel in Kieswerk gestohlen

Goch-Hommersum (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag (23. Juni 2026), 15:00 Uhr, auf dem Gelände eines Kieswerks am Klockscherweg ihr Unwesen getrieben. Sie überstiegen vermutlich einen zur Maasstraße gelegenen Zaun, um auf das Grundstück zu kommen. Anschließend durchtrennten sie mehrere Starkstromkabel und entwendeten diese. Anzunehmen ist, dass ein Fahrzeug für den Abtransport bereitstand. Zeugenhinweise werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegenkommen. (cs)

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