POL-KLE: Geldern - Geparkter Peugeot an der Jahnstraße beschädigt
Polizei sucht Zeugen
Geldern (ots)
In Geldern wurde an der Jahnstraße in der Zeit zwischen Sonntag (21. Juni 2026), 16:00 Uhr und Montag (22. Juni 2026), 06:15 Uhr, ein geparkter Peugeot 208 durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen stand in einer Parktasche in Höhe der Hausnummer 4 quer zur Fahrbahn abgestellt, die Fahrzeugfront zeigte zur Fahrbahn. Das unbekannte Fahrzeug hat den Peugeot vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der vorderen linken Fahrzeugecke beschädigt, es könnte Spuren von gelbem Lack aufweisen. Das Verkehrskommissariat der Polizei aus Geldern sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise erbeten unter Telefon 02831 1250. (sp)
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