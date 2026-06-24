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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kollision im Einmündungsbereich: 23-jähriger Radfahrer zieht sich schwere Verletzungen zu

Kleve-Rindern (ots)

Am Dienstag (23. Juni 2026) kam es gegen 11:25 Uhr an der Keekener Straße in Kleve-Rindern zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann aus den Niederlanden (Nijmegen) befuhr mit einem Rennrad den angrenzenden Radweg der Keekener Straße in Fahrtrichtung Rindern. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 58-jährige Frau aus Kleve die Hohe Straße in Fahrtrichtung Keekener Straße und beabsichtigte im Einmündungsbereich in Fahrtrichtung Düffelward abzubiegen. Der Radfahrer nahm das stehende Fahrzeug (Mercedes Citan) zu spät wahr, kollidierte in der Folge mit der Beifahrerseite des Wagens und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 23-Jährige, welcher zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm getragen hatte, wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die Frau aus Kleve sowie ein 73-jähriger Beifahrer (ebenfalls aus Kleve) blieben unverletzt. Am Pkw als auch am Rennrad entstand Sachschaden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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