Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Tierische Hausbesetzer sorgen für Feuerwehreinsatz

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Lehrte (ots)

Am heutigen Montagvormittag haben tierische Hausbesetzer für einen Feuerwehreinsatz im neuen Zentrum in der Kernstadt Lehrte gesorgt.

Um 11:38 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Lehrte sowie die Tierretter der Ortsfeuerwehr Röddensen in die Poststraße gerufen. Dort hatte eine Entenmutter mit ihren Küken eine Dachterrasse besetzt und weigerte sich, trotz guten zureden, diese wieder zu verlassen. Auch der angebotene Tragedienst wurde durch die Entenmutter mit lautstarkem Protest abgelehnt. Daraufhin wurden kurzentschlossen die Küken mit einem Netz eingefangen und in eine Transportbox gesetzt. Die Entenmutter entzog sich dieser Maßnahme jedoch durch Flucht und auch mehrere Versuche ihr habhaft zu werden, misslangen. Daraufhin wurden die Küken ins Erdgeschoss gebracht, die Transportbox geöffnet und die Entenmutter so ebenfalls nach unten gelockt. Es dauerte auch nicht lange und die Entenfamilie konnte am Boden wieder erfolgreich zusammengeführt werden. Im Anschluss ging es im Entenmarsch unter Feuerwehrbegleitung zum neuen Wohnsitz der Familie im Lehrter Stadtpark.

Trotz erfolgreicher Familienzusammenführung und dem schönen neuen Domizil, verweigerte die Entenmutter jedoch die Aussage dazu, wie sie mit ihren Küken überhaupt auf die Dachterrasse gelangt waren.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren aus Lehrte und Röddensen mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften sowie eine Mitarbeiterin des Tierheims Burgdorf.

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