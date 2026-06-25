Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Blitzeinbruch in Juweliergeschäft in Kleve

Fünf Tatverdächtige im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen festgenommen

Kleve (ots)

Am Donnerstag (25. Juni 2026) kam es gegen 03:18 Uhr zu einem Blitz-Einbruch in ein Juweliergeschäft an der Hagsche Straße in Kleve. Mehrere zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter fuhren mit einem Ford Kuga mit niederländischen Kennzeichen in ein Schaufenster des Geschäftes, sie entnahmen aus dem Ladenlokal offensichtlich Schmuck und flüchteten anschließend mit einem Pkw vom Tatort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, ergab sich ein Hinweis auf einen möglichen Aufenthaltsort der Tatverdächtigen im Stadtgebiet Kleve. Im Zuge dessen konnten bis gegen 07:55 Uhr fünf männliche Personen mit niederländischer Staatsangehörigkeit vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sp)

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