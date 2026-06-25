Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Angebliche DRK-Mitarbeiterin erschleicht sich Zugang zur Wohnung einer 95-Jährigen

weitere Person stiehlt unbemerkt Bargeld

Rheurdt (ots)

Eine bisher unbekannte Frau hat sich einer 95-jährigen Frau aus Rheurdt als Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes ausgegeben. Sie wollte der Dame angeblich ein Notfallarmband vorstellen und gelangte mit dieser Geschichte in die Wohnung am Meistersweg. Während des Gespräches muss eine bisher ebenfalls unbekannte zweite Person unbemerkt die Wohnung betreten und in einem anderen Raum das dort befindliche Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages entwendet haben. Nachdem die angebliche Mitarbeiterin des DRK einen Anruf erhielt, habe sie die Wohnung wieder verlassen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl machen können.

Die Polizei weist noch einmal darauf hin, keine unbekannten Personen, die unerwartet an der Tür klingeln, hinein zu lassen. "Echte" Mitarbeiter von Firmen oder Organisationen, die ein berechtigten Grund für einen Besuch haben, werden Verständnis dafür haben, wenn man sich erst einmal bei der Firma oder Organisation danach erkundigt, ob alles seine Richtigkeit hat und die Person kurz außerhalb der Wohnung warten lässt. Präventionshinweise zu Diebstahls- und Betrugsmaschen zum Nachteil älterer Menschen finden Sie auch unter https://kleve.polizei.nrw/kriminalpraevention-kleve (sp)

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