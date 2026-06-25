Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Schwerer Verkehrsunfall am Mittag

Zwei jugendliche E-Scooter-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Wachtendonk (ots)

Am Donnerstag (25. Juni 2026) kam es etwa gegen 12:30 Uhr in Wachtendonk zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Jugendliche lebensgefährlich verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind der 14-jährige aus Grefrath und der 15-jährige aus Wachtendonk jeweils mit einem E-Scooter vom Neersdommer Weg nach rechts auf die Straße Schlick abgebogen. Offensichtlich missachteten sie dabei die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 56-jährigen Mannes aus Wachtendonk, der mit einem VW-Transporter mit Anhänger die Straße Schlick aus Richtung Wachtendonk in Richtung Kempen fuhr. Bei dem Zusammenstoß der beiden Jugendlichen mit dem Fahrzeug wurden sie lebensgefährlich verletzt und jeweils mit einem Rettungshubschrauber Kliniken in Duisburg und Krefeld zugeführt. Der polizeiliche Opferschutz übernahm die Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen, die Unfallaufnahme wurde vor Ort durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Klever Polizei unterstützt.(sp)

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