Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bei Einsatz: Rettungssanitäter und Inventar von Rettungswagen zu Schaden gekommen

Offenbach (ots)

(me) Ein leicht verletzter Angehöriger des Rettungsdienstes und etwa 3.000 Euro Sachschaden und sind das Resultat eines Einsatzes im Starkenburgring von Dienstagabend. Um kurz vor 21 Uhr sollte ein 47 Jahre alter Patient aufgrund seines alkoholisierten Zustandes in ein Krankenhaus gebracht werden, als dieser unvermittelt mit Gegenständen geworfen und um sich getreten haben soll. Durch die Tritte wurde nicht nur das Inventar des Rettungswagens in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch ein 46-jähriger Rettungssanitäter leicht verletzt. Die hinzugerufenen Beamten des Offenbacher Polizeireviers übergaben den Tatverdächtigen in der Folge an eine Fachklinik. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen sowie wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.

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