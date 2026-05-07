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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kind auf Elektro-Kleinkraftrad festgestellt

Bad Salzungen (ots)

Montagvormittag kontrollierte ein Kontaktbereichsbeamter der Polizeiinspektion Bad Salzungen einen 8-jährigen Jungen, der auf einem Elektro-Kleinkraftrad in einem Bad Salzunger Ortsteil unterwegs war. Das Fahrzeug erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h. Zum berechtigten Führen des elektrischen Kleinkraftrades sind ein Mindestalter von 15 Jahren, eine Mofa-Prüfbescheinigung, eine Betriebserlaubnis und eine Versicherung erforderlich, was in diesem Fall alles nicht vorlag. Dem Kind wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrzeughalter wegen des Verstoßes gegen § 21 (1) Nr. 2 StVG.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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