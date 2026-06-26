Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Quad entwendet: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Kalkar-Altkalkar (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (24. Juni 2026), 23:57 Uhr und Donnerstag (25. Juni 2026), 07:45 Uhr wurde ein abgestelltes rotes Quad entwendet. Der 30-jährige Halter hatte das Quad, welches zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen 535RNV trug, vor einem Haus am Kurfürstendamm in Kalkar abgestellt.

Zeugen melden sich bitte unter 02823 1080 bei der Kripo Goch. (pp)

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