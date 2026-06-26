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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Alleinunfall mit Pedelec: 76-jähriger Verkehrsteilnehmerin schwerverletzt

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Donnerstag (25. Juni 2026) kam es gegen 08:50 Uhr am Heiligenweg in Kevelaer zu einem Alleinunfall. Eine 76-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit einem Pedelec den Heiligenweg in Fahrtrichtung Kevelaerer Straße und stürzte dabei aus bislang ungeklärter Ursache. Durch den Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand leichter Sachschaden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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