POL-KLE: Kevelaer - Alleinunfall mit Pedelec: 76-jähriger Verkehrsteilnehmerin schwerverletzt
Kevelaer-Winnekendonk (ots)
Am Donnerstag (25. Juni 2026) kam es gegen 08:50 Uhr am Heiligenweg in Kevelaer zu einem Alleinunfall. Eine 76-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit einem Pedelec den Heiligenweg in Fahrtrichtung Kevelaerer Straße und stürzte dabei aus bislang ungeklärter Ursache. Durch den Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand leichter Sachschaden. (pp)
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