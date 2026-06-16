Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei sucht möglicherweise beschädigtes Fahrzeug und Zeugen nach Verkehrsunfall

Saalfeld (ots)

Bereits am Donnerstag, dem 11.06.2026, ereignete sich gegen 09.00-09.30 Uhr in der Straße "Halbe Gasse" in Saalfeld ein Verkehrsunfall, bei dem möglicherweise ein geparkter Pkw beschädigt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein vorbeifahrender Pkw mit dem Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugs. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs konnte nach eigenen Angaben nicht sofort anhalten. Als er zur Unfallstelle zurückkehrte, war der möglicherweise beschädigte Pkw bereits nicht mehr vor Ort.

Bislang konnte weder das mutmaßlich beschädigte Fahrzeug noch dessen Halterin oder Halter ermittelt werden.

Darüber hinaus soll sich zum Unfallzeitpunkt ein Mann mit einem Hund in der Halben Gasse aufgehalten haben, der den Vorfall möglicherweise beobachtet hat.

Die Polizei bittet daher die Halterin oder den Halter des möglicherweise beschädigten Fahrzeugs sowie den bislang unbekannten Zeugen mit Hund, sich zu melden. Auch weitere Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0145068/2026 bei der Polizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56-0 zu melden.

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