PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei sucht möglicherweise beschädigtes Fahrzeug und Zeugen nach Verkehrsunfall

Saalfeld (ots)

Bereits am Donnerstag, dem 11.06.2026, ereignete sich gegen 09.00-09.30 Uhr in der Straße "Halbe Gasse" in Saalfeld ein Verkehrsunfall, bei dem möglicherweise ein geparkter Pkw beschädigt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein vorbeifahrender Pkw mit dem Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugs. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs konnte nach eigenen Angaben nicht sofort anhalten. Als er zur Unfallstelle zurückkehrte, war der möglicherweise beschädigte Pkw bereits nicht mehr vor Ort.

Bislang konnte weder das mutmaßlich beschädigte Fahrzeug noch dessen Halterin oder Halter ermittelt werden.

Darüber hinaus soll sich zum Unfallzeitpunkt ein Mann mit einem Hund in der Halben Gasse aufgehalten haben, der den Vorfall möglicherweise beobachtet hat.

Die Polizei bittet daher die Halterin oder den Halter des möglicherweise beschädigten Fahrzeugs sowie den bislang unbekannten Zeugen mit Hund, sich zu melden. Auch weitere Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0145068/2026 bei der Polizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 10:03

    LPI-SLF: Motorrad und Pkw kollidieren - Motorradfahrer verletzt

    Schleiz (ots) - Am Montag, dem 15.06.2026, ereignete sich gegen 12:30 Uhr im Bereich der Kreuzung Hofer Straße / "Am Schleizer Dreieck" in Schleiz ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer die Straße "Am Schleizer Dreieck" und wollte die Hofer Straße überqueren. Dabei kam es zum ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 09:47

    LPI-SLF: 16-Jährige an Bushaltestelle angegriffen - Zeugen gesucht

    Saalfeld (ots) - Am Montag, dem 15.06.2026, wurde die Polizei gegen 13:00 Uhr über eine Körperverletzung an einer Bushaltestelle in der Beulwitzer Straße in Saalfled informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 16-Jährige von drei bislang unbekannten Männern angegriffen worden sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Jugendliche von den Tätern ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 09:44

    LPI-SLF: Einbruch in Keller - E-Bike und Wertgegenstände gestohlen

    Rudolstadt (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Cumbacher Straße in Rudolstadt eingebrochen und haben aus mehreren Kellerabteilen Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen den Abendstunden des 14.06.2026 und den Morgenstunden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren