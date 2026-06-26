Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Pkw auf Parkplatz beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Donnerstag (25. Juni 2026) wurde an der Marktstraße in Kerken ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Das Fahrzeug, bei welchem es sich um eine graue Mercedes B-Klasse handelte, war auf dem Parkplatz der Sparkasse abgestellt, als dieses durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden im gesamten Bereich der Fahrerseite beschädigt wurde. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

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