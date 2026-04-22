Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Girls Day - 14 junge Mädchen lernen Aufgaben der Flensburger Bundespolizei - kennen

Flensburg (ots)

Die Bundespolizei Flensburg beteiligt sich wie auch schon in den vergangenen Jahren am bundesweiten "Girls Day". Insgesamt 14 Mädchen erhalten die Möglichkeit in den Berufsalltag der Bundespolizei zu schnuppern.

Nach kurzer Einweisung, was die Bundespolizei überhaupt für Aufgaben hat, zeigen wir welche Ausrüstung eine Bundespolizistin täglich mit sich tragen muss. Für Demonstrationslagen verfügt die Bundespolizei über eine Schlagschutzausstatung. Die Mädchen dürfen diesen "Turtle" selbst ausprobieren.

Das Highlight des Tages wird jedoch die Landung eines Polizeihubschrauber auf einem Überwachungsflug sein. Den Schülerinnen wird die Ausbildung zur Hubschrauberpilotin näher gebracht.

Ein Diensthundeführer zeigt sein Einsatzspektrum

Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Dieser wird nachmittags am Flugplatz Schäferhaus stattfinden.

Anmeldungen bitte unter 0461 / 31 32 - 1010 oder 0160/8946178.

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