Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugensuche

Wissen (ots)

Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines etwas ungewöhnlichen Verkehrsunfalles beim Petz-Einkaufsmarkt in Wissen. Am Dienstag, 23.06.2026, rollte ein leerer, nicht richtig abgestellter Einkaufswagen über den Parkplatz und stieß gegen zwei geparkte Autos. An einem Audi A 5 Avant und einem Opel Meriva entstand dabei erheblicher Lackschaden. Wer Hinweise auf die Person geben kann, die den Einkaufswagen nicht ordnungsgemäß abstellte, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.

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