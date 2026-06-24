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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall mit Personenschaden

Dürrholz (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:10 Uhr ereignete sich auf der K127 zwischen Dürrholz und Döttesfeld ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Laut Erstmeldung sei ein PKW in Brand geraten. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 30-jährige Fahrzeugführerin beabsichtige nach links abzubiegen. Der hinter ihr fahrende 68-jährige PKW-Fahrer schätze die Situation falsch ein, setzte zum Überholen an, sodass es in der weiteren Folge zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der im PKW befindliche Säugling blieb glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; ein Brand konnte nicht festgestellt werden. Die Fahrbahn musste vorübergehend vollgesperrt werden. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblen
z/unsere-dienststellen/polizeidirektion-neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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