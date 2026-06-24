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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Flüchtige Fahrzeugführerin nach Verfolgungsfahrt gestellt

Niederfischbach (ots)

Am Dienstag, 23.06.2026, beabsichtigte eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Betzdorf gegen 13:00 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße einen PKW Opel Astra mit SU-Kennzeichen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Die Fahrzeugführerin missachtete jedoch die Anhaltesignale, und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei in Richtung Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Im Zuge der Flucht verlor die Fahrzeugführerin Teile der Abgasanlage ihres Fahrzeugs. Aufgrund der riskanten Fahrweise der Flüchtigen musste die Verfolgung durch die Polizei zunächst unterbrochen werden. Im Weiteren Verlauf kam es in der Ortslage Freudenberg-Niederndorf zu einem Verkehrsunfall zwischen dem flüchtigen Fahrzeug und einem unbeteiligten PKW. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen durch starke Kräfte der Polizeien aus Rheinland-Pfalz und aus Nordrhein-Westfalen, sowie mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, konnte die Flüchtige, eine 25-jährige Frau aus dem Rhein-Sieg-Kreis, auf einem Feldweg festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Kurz darauf konnte der in einem Waldgebiet abgestellte PKW ebenfalls aufgefunden werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der 25-jährigen bereits zuvor die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für eine bestehende Betäubungsmittelbeeinflussung.

Aufgrund der riskanten Fahrweise und der Feststellungen wurde ein umfangreiche Strafanzeige wegen Verbotener Kraftfahrzeugrennen, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss sowie Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Der Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen.

Zeuginnen und Zeugen, insbesondere konkret durch die Fahrweise der Beschuldigten gefährdete Personen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Betzdorf zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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