Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Automat

Herdorf (ots)

Am Sonntag, 21.06.2026, betrat eine augenscheinlich männliche Person gegen 03:30 Uhr einen Selbstbedienungskiosk (Automatengeschäft) in der Hauptstraße. Mittels eines Hammers schlug die Person die Glasscheibe eines der aufgestellten Automaten ein, und entwendete hieraus 6 E-Zigaretten im Wert von jeweils 30 Euro. Aufgrund der Beschädigungen an dem Automaten wird der Gesamtschaden auf etwa 2200 Euro geschätzt.

Zu dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

- Augenscheinlich männlich - Ca. 180 cm groß - Schlanke Statur - Hellbraune Schuhe mit weißer Sohle - Schwarze Jogginghose - Dunkelblaue Jacke mit Kapuze - Trug zur Tatzeit eine Mund-Nasen-Schutz Maske.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

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