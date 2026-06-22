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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines E-Scooter

Güllesheim (ots)

Am Montag, den 22.06.2026, kam es gegen 10 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Scooter sowie von zwei Pkw Verladerampen. Der Diebstahl ereignete sich auf einem öffentlichen Parkplatz in der Tannenstraße in Güllesheim. Durch eine Zeugin konnte ein weißer Transporter mit ausländischem Kennzeichen beobachtet werden.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Straßenhaus unter der Tel.: 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion in Straßenhaus
Tel.: 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu
melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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