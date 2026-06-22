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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Roßbach/Wied (ots)

Am 22.06.2026 kam es zwischen 16:50 Uhr und 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L256 zwischen Roßbach/Wied und dem Ortsteil Reifert auf Höhe der Ortschaft Spreitchen. Es kam zu einer Berührung zwischen einem weißen Mercedes, welche in Richtung Reifert gefahren ist und einem dunklen Kombi, welcher sich nach dem Unfall unerlaubt in Richtung Roßbach von der Unfallstelle entfernt hat.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu dem flüchtigen Fahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIINSPEKTION
STRAßENHAUS
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon 02634 9520
Telefax 02634 952100
pistrassenhaus@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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