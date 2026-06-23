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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Gartenzaun

Orfgen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 20.06.2026, 01.00 Uhr, bis Sonntag, 21.06.2026, 02.00 Uhr, kam es in Orfen zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten unbekannte Täter in der Straße "Höllburg" einen hölzernen Gartenzaun. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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