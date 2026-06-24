POL-PDNR: Diebstahl von E-Bike

Roßbach/Wied (ots) - Am 22.06.2026 kam es zwischen 16:50 Uhr und 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L256 zwischen Roßbach/Wied und dem Ortsteil Reifert auf Höhe der Ortschaft Spreitchen. Es kam zu einer Berührung zwischen einem weißen Mercedes, welche in Richtung Reifert gefahren ist und einem dunklen Kombi, welcher sich nach dem Unfall unerlaubt in Richtung Roßbach von der Unfallstelle entfernt hat. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere ...

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