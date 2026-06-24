Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von E-Bike
Altenkirchen (ots)
Am Dienstag, 23.06.2026, kam es zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr in Altenkirchen, Glockenspitze, zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter ein türkisfarbenes E-Bike der Marke Fokus. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Frank Feldhäuser, PHK
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