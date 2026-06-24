Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinwirkung
Altenkirchen (ots)
Am Dienstag, 23.06.2026, gegen 14.30 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskotrolle einen 19-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, bei dem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.
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