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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinwirkung

Altenkirchen (ots)

Am Dienstag, 23.06.2026, gegen 14.30 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskotrolle einen 19-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, bei dem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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