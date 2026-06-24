POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinwirkung

Herdorf (ots) - Am Sonntag, 21.06.2026, betrat eine augenscheinlich männliche Person gegen 03:30 Uhr einen Selbstbedienungskiosk (Automatengeschäft) in der Hauptstraße. Mittels eines Hammers schlug die Person die Glasscheibe eines der aufgestellten Automaten ein, und entwendete hieraus 6 E-Zigaretten im Wert von jeweils 30 Euro. Aufgrund der Beschädigungen an dem Automaten wird der Gesamtschaden auf etwa 2200 Euro ...

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