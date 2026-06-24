Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Expert-Klein

Neuwied (ots)

Am 24.06.2026 zwischen 16:00 und 16:45 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Expert-Klein in Neuwied. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte dabei mit einem geparkten weißen Kastenwagen, verursachte einen Schaden im rückwärtigen Bereich und entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

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