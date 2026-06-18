LPI-SHL: Körperverletzung
Schleusingen (ots)
Zwei Männer im Alter von 42 und 44 Jahren befanden sich am Mittwoch in einer Gartenlage in Schleusingen. Der 44-Jährige verließ die Kleingartenanlage und stürzte vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und blieb liegen. Ein Zeuge beobachtete, dass der 42-Jährige mehrmals auf den am Boden liegenden Mann eintrat, ging dazwischen und rief die Polizei. Der 44-Jährige kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 5,02 Promille. Die Polizei ermittelt wegen der Körperverletzung.
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